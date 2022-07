Siccità, il Po è in secca: decine di barche bloccate in provincia di Rovigo – Video (Di venerdì 22 luglio 2022) La forte Siccità continua a stringere nella sua morsa il fiume Po. Le immagini girate nei pressi della canottieri di Ficarolo, in provincia di Rovigo, restituiscono uno scenario quasi lunare. Il Grande Fiume presenta una portata molto ridotta, le imbarcazioni che di solito ne solcano le acque sono arenate, in secca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) La fortecontinua a stringere nella sua morsa il fiume Po. Le immagini girate nei pressi della canottieri di Ficarolo, indi, restituiscono uno scenario quasi lunare. Il Grande Fiume presenta una portata molto ridotta, le imbarcazioni che di solito ne solcano le acque sono arenate, in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

