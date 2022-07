Siccità | il fiume è in secca | decine di pesci morti nel Serio Il video dalla provincia di Bergamo

Avvenire_Nei : Siccità. Parma, la messa lungo l’argine del Grande fiume - ilfattovideo : Siccità, pesci morti nel tratto del fiume Serio che attraversa Grassobbio – Video - matteocordero : Tutto normale…. A parte che è il fiume Po #siccità #GlobalWarming - stepadpv : Questa è la situazione del #Ticino a #Pavia. Esattamente al centro del letti del fiume.... #siccità… - Carlino_Rovigo : Siccità del Po, fiume in secca e cuneo salino esteso a 40 chilometri -

Due casi in poche ore: nelStrone , in questi due giorni , è stata sversata acqua inquinata che ha portato alla moria di moltissimi pesci . Non basta quindi laa mettere in crisi i corsi d'acqua: diverse le ...La mancanza di piogge sta compromettendo anche le riserve d'acqua sotterranea del Centro - Nord, con ilPo che continua a segnare record negativi di portata. 22 luglio 2022