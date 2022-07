Sì, viaggiare. Le mete lontane di un turismo a caccia di ripartenza (e grandi emozioni) (Di venerdì 22 luglio 2022) Dimenticarsi dell’orario di partenza e abbracciare il fuso orario della destinazione, lasciando da parte perfino gli effetti del jet-lag. Emozionarsi nell’incontrare gli abitanti di una terra lontana, condividere usi e costumi lontanissimi dai nostri, comprendere le sfumature della lingua e tentare di esprimersi in modi non ordinari. Un viaggio oltre confine è forse l’emozione che negli ultimi anni ci è mancata di più. Oggi che siamo pronti finalmente alla ripartenza, sono tante le possibilità – e la voglia – di prendere il passaporto e spingerci fuori dai confini del quotidiano. Turisanda, con il suo brand Voyager, propone idee e tour di viaggio all’insegna dell’esclusività e della full immersion nelle particolarità della meta scelta. Un viaggio con pochi partecipanti, piccoli gruppi che quasi in maniera intima si intrufolano nelle destinazioni, catturando le essenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Dimenticarsi dell’orario di partenza e abbracciare il fuso orario della destinazione, lasciando da parte perfino gli effetti del jet-lag. Emozionarsi nell’incontrare gli abitanti di una terra lontana, condividere usi e costumi lontanissimi dai nostri, comprendere le sfumature della lingua e tentare di esprimersi in modi non ordinari. Un viaggio oltre confine è forse l’emozione che negli ultimi anni ci è mancata di più. Oggi che siamo pronti finalmente alla, sono tante le possibilità – e la voglia – di prendere il passaporto e spingerci fuori dai confini del quotidiano. Turisanda, con il suo brand Voyager, propone idee e tour di viaggio all’insegna dell’esclusività e della full immersion nelle particolarità della meta scelta. Un viaggio con pochi partecipanti, piccoli gruppi che quasi in maniera intima si intrufolano nelle destinazioni, catturando le essenze ...

