Si accende l’interesse per Lapadula | il Benevento spera nell’asta

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– All’improvviso Gianlucatorna ad essere uomo mercato. Le doti dell’attaccante italo-peruviano sono fuori discussione, semmai sono i costi dell’operazione a spaventare le pretendenti. Paura che si sta affievolendo, con il passare dei giorni è sempre più facile trovare una maggiore disponibilità a trattare tra chi deve cedere (a un anno dalla scadenza del contratto) e chi deve acquistare. Le ultime voci di mercato, intanto, potrebbero giocare in favore della Strega. Il Cagliari ha messo da tempo il “Bambino delle Ande” in cima alla lista delle preferenze, ma finché l’operazione non viene definita le vie del calciomercato restano infinite. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma della Cremonese, fresca di promozione in Serie A e alla ricerca di un bomber per provare a raggiungere la salvezza ...