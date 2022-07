Sfortunato episodio in Germania per Neuer: c’entra il Bayern Monaco! (Di venerdì 22 luglio 2022) Il portiere tedesco Manuel Neuer si è sempre distinto in campo non solo per le sue giocate fantastiche, che negli anni l’ hanno portato ad essere il numero 1 tra i pali, ma anche per comportamenti esemplari dentro il campo ed anche fuori. Qualche giorno fa, però, il portiere del Bayern Monaco si è reso protagonista di un episodio abbastanza controverso che ha fatto storcere il naso a molti, tifosi del Bayern e non. Neuer Bayern MonacoUn tassista tedesco ha ritrovato e restituito il portafogli del portiere della Nazionale tedesca con all’interno 800 euro e due carte di credito. Gesto nobilissimo da parte sua che ha voluto raccontare pubblicamente perchè rimasto deluso dal comportamento del portiere, considerato troppo avaro nel regalare la ricompensa. Queste le sue parole a ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Il portiere tedesco Manuelsi è sempre distinto in campo non solo per le sue giocate fantastiche, che negli anni l’ hanno portato ad essere il numero 1 tra i pali, ma anche per comportamenti esemplari dentro il campo ed anche fuori. Qualche giorno fa, però, il portiere delMonaco si è reso protagonista di unabbastanza controverso che ha fatto storcere il naso a molti, tifosi dele non.MonacoUn tassista tedesco ha ritrovato e restituito il portafogli del portiere della Nazionale tedesca con all’interno 800 euro e due carte di credito. Gesto nobilissimo da parte sua che ha voluto raccontare pubblicamente perchè rimasto deluso dal comportamento del portiere, considerato troppo avaro nel regalare la ricompensa. Queste le sue parole a ...

amerigormea : Le ragazze di Bertolini stanno pagando un eccesso di nervosismo e più di un episodio sfortunato. #ItaliaBelgio - elementare : Un episodio molto sfortunato ma il governo rimane intatto e i problemi rimangono tremendi. Come civil servant del m… - pietromichi : @PotereaiSith Lui ha vinto un Mondiale e Maldini no, Valdes ha vinto due Champions e Buffon zero, quindi non vuol d… - Eurosport_IT : Ennesimo episodio sfortunato per Caleb Ewan ?? #TDF2022 | #EurosportCICLISMO - carminecaiv : @dr_liveislife Uno sfortunato episodio.Ed a quel beota che andava dal notaro di sabato non capita mai di trovarsi i… -