Serie A: Ufficiale: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma di Mourinho (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-20 12:36:54 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Paulo Dybala è un nuovo giocatore Roma di José Mourinho. Dopo mesi di speculazioni, trattative e legami con squadre come l’Inter, ‘la Joya’ decide di restare in Italia per trasferirsi nella capitale: Roma, la Città Eterna. Gioca agli ordini del tecnico portoghese, decisivo nel suo acquisto. Nelle prime ore di domenica a lunedì (in Italia si parla delle 2 del mattino come ora chiave), il centrocampista argentino ha dato il “sì” definitivo alla proposta del club ‘giallorossi’. Secondo dati non ufficiali, Dybala guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione (4,5 milioni + bonus, dettaglio) e firmerà un contratto per le prossime tre stagioni. Infine, il talento ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-20 12:36:54 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:è undi José. Dopo mesi di speculazioni, trattative e legami con squadre come l’Inter, ‘la Joya’ decide di restare in Italia per trasferirsi nella capitale:, la Città Eterna. Gioca agli ordini del tecnico portoghese, decisivo nel suo acquisto. Nelle prime ore di domenica a lunedì (in Italia si parla delle 2 del mattino come ora chiave), il centrocampista argentino ha dato il “sì” definitivo alla proposta del club ‘giallorossi’. Secondo dati non ufficiali,guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione (4,5 milioni + bonus, dettaglio) e firmerà un contratto per le prossime tre stagioni. Infine, il talento ...

