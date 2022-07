Serie A: tutti gli affari UFFICIALI (Di venerdì 22 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà...

CarloCalenda : Oggi tutti parlano di agenda #Draghi e di fronte repubblicano. Noi siamo sempre stati lì e siamo nati opponendoci a… - gippu1 : Se nel prossimo campionato il #Napoli schierasse anche solo una volta tutti insieme Anguissa/Osimhen, Juan Jesus, L… - marly323 : RT @Stan_Account2: Ecco tutti i ratings di Gizli Sakli. Sono identici ad altre serie che vanno tranquillamente in onda.Sono ratings normali… - CarloCampi1004 : No, se le persone serie che non cercano favole facili e scorciatoie non lo vorranno. È l'ora di ribellarci civilmen… - CarloCampi1004 : @mavel1961 @veronica_rosset @azione Forza Mauro. Ora tutti devono entrare in campo e fare si che quel 40% che non v… -