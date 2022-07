(Di venerdì 22 luglio 2022) Ci si avvicina all'inizio del campionato diA ma il mercato non si ferma. In particolare, continua a muoversi la Fiorentina, che dopo...

cmdotcom : #SerieA, le ufficialità di oggi: che acquisto per la #Fiorentina! La #Lazio incassa con #Muriqi - LALAZIOMIA : Serie A, le ufficialità di oggi: che acquisto per la Fiorentina! La Lazio incassa con Muriqi - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie A2F. WFC Grottaglie, tempo di prime ufficialità: Alessia Cardolini Rizzo risponde pres… - Sport_Fondano : Vis Fondi tra nuovi arrivi ,conferme e ufficialità serie A - MarcelloMaggio1 : RT @Pisacnro: Tomas #esteves al Pisa. Il porto, da quello che rimbalza da più fonti portoghesi, ha accettato l'offerta del Pisa. Attendiamo… -

TUTTO mercato WEB

Non è ancora arrivata l', ma si può ormai dare per fatto il trasferimento dall'Udinese all'Atletico Madrid di Nahuel Molina. L'esterno destro argentino è in procinto di lasciare l'Italia per raggiungere il ritiro ...Calcio 2022 - 2023A femminile Squadra Roma Femminile Continua l'importante campagna acquisti della Roma Femminile. Dopo l'di Valentina Giacinti , le giallorosse hanno annunciato l'arrivo di Stephanie &... LIVE TMW - Serie C, le ufficialità di oggi: Vicenza, c'è Ferrari. Prestia al Cesena