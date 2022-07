Serie A, Ferrieri Caputi: "Ho pensato spesso di mollare" (Di venerdì 22 luglio 2022) A La Gazzetta dello Sport, l'arbitro Ferrieri Caputi ha ammesso: " Ho pensato di mollare diverse volte : ai tempi della Promozione ricordo una gara in cui ci fu un allungo e io rimasi indietro. "Ma dove ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 22 luglio 2022) A La Gazzetta dello Sport, l'arbitroha ammesso: " Hodidiverse volte : ai tempi della Promozione ricordo una gara in cui ci fu un allungo e io rimasi indietro. "Ma dove ...

infoitsport : Maria Sole Ferrieri Caputi: 'Giudicate l'arbitro, non la donna'. Quest'anno dirigerà in Serie A - infoitsport : Maria Sole Ferrieri Caputi: “Abituatevi agli arbitri donna in serie A, il tempo dei pregiudizi è terminato” - infoitsport : Ferrieri Caputi, prima donna arbitro in Serie A: 'Insulti in passato? Sorridevo' - infoitsport : Serie A, Ferrieri Caputi: «Ho dovuto lavorato il triplo» - infoitsport : Ferrieri Caputi: «Ho lavorato il triplo per arrivare in Serie A» -