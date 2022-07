Senza governo si possono tagliare le accise? Intanto provvedimento prorogato al 21 agosto (Di venerdì 22 luglio 2022) Ennesima proroga del governo al taglio sulle accise sul carburante per frenare, o quantomeno contenere, i prezzi di benzina e diesel arrivati alle stelle in questi ultimi mesi. Un ulteriore rinvio che in realtà sposta solo in avanti di qualche giorno il problema che, in asSenza di interventi strutturali, appare ben lontano dall’essere risolto. E in più con la caduta dell’Esecutivo formalizzata ieri si è aggiunta altra incertezza. Taglio accise prorogato al 21 agosto 2022 Partiamo Intanto dalla proroga. Inizialmente l’ultimo rinvio era stato disposto fino al 2 agosto. Due giorni fa tuttavia il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Ennesima proroga delal taglio sullesul carburante per frenare, o quantomeno contenere, i prezzi di benzina e diesel arrivati alle stelle in questi ultimi mesi. Un ulteriore rinvio che in realtà sposta solo in avanti di qualche giorno il problema che, in asdi interventi strutturali, appare ben lontano dall’essere risolto. E in più con la caduta dell’Esecutivo formalizzata ieri si è aggiunta altra incertezza. Taglioal 212022 Partiamodalla proroga. Inizialmente l’ultimo rinvio era stato disposto fino al 2. Due giorni fa tuttavia il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale ...

