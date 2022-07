Se l’Italia fosse un paese normale Giorgia Meloni non andrebbe mai al governo (Di venerdì 22 luglio 2022) di William Beccaro Se l’Italia fosse un paese normale non avremmo paura delle elezioni, anticipate o no che fossero, perché saremmo sicuri che, male che vada, Giorgia Meloni non andrebbe mai al governo. Saremmo certi, insomma, che nessuno ne accetterebbe i voti: piuttosto che mischiarsi a lei e al suo partito di post missini, di post repubblichini, di post e neo quella feccia là, chiunque rinuncerebbe a ogni ambizione di potere. In Francia, per esempio, va così: Marine Le Pen può andare al governo solo se prende la maggioranza assoluta tutta da sola. E non interessa a nessuno che si dichiari o non dichiari fascista, così come è esercizio ontologico dirlo della “nostra” Giorgia nazionale. Solo gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) di William Beccaro Seunnon avremmo paura delle elezioni, anticipate o no chero, perché saremmo sicuri che, male che vada,nonmai al. Saremmo certi, insomma, che nessuno ne accetterebbe i voti: piuttosto che mischiarsi a lei e al suo partito di post missini, di post repubblichini, di post e neo quella feccia là, chiunque rinuncerebbe a ogni ambizione di potere. In Francia, per esempio, va così: Marine Le Pen può andare alsolo se prende la maggioranza assoluta tutta da sola. E non interessa a nessuno che si dichiari o non dichiari fascista, così come è esercizio ontologico dirlo della “nostra”nazionale. Solo gli ...

