"Sconcertato per l'uscita di Draghi: ha scelto lui la strada che porta alle elezioni"

Il leader di Forza Italia al "Giornale": "Non mi aspettavo che finisse così, sono stato io al principio del 2021 a chiedere la nascita di questo governo come risposta alle emergenze del Paese.

