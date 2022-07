Sciolte le Camere, elezioni politiche il 25 settembre. Draghi: “Ora al lavoro” (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma – Italia al voto il 25 settembre, prima riunione delle nuove Camere il prossimo 13 ottobre. Dopo le dimissioni di Mario Draghi, il presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Uno scioglimento inevitabile secondo il capo dello Stato che, ricordando le difficoltà del momento attuale, ha invitato i partiti a collaborare nell’interesse dell’Italia. Sul solco delle parole di Mattarella, Draghi ha invitato a rimettersi al lavoro sottolineando l’importanza di andare “avanti con la stessa determinazione” fino all’insediamento del nuovo esecutivo in modo da favorirlo. Cosa ha detto Mattarella “Lo scioglimento anticipato del Parlamento – ha scandito il capo dello Stato – è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma – Italia al voto il 25, prima riunione delle nuoveil prossimo 13 ottobre. Dopo le dimissioni di Mario, il presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Uno scioglimento inevitabile secondo il capo dello Stato che, ricordando le difficoltà del momento attuale, ha invitato i partiti a collaborare nell’interesse dell’Italia. Sul solco delle parole di Mattarella,ha invitato a rimettersi alsottolineando l’importanza di andare “avanti con la stessa determinazione” fino all’insediamento del nuovo esecutivo in modo da favorirlo. Cosa ha detto Mattarella “Lo scioglimento anticipato del Parlamento – ha scandito il capo dello Stato – è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo ...

