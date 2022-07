Sciogliere le Camere era inevitabile Si vota il 25 settembre

Leggi su agi

(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Tutti si aspettavano toni duri verso chi ha provocato la crisi, ma se dal volto traspariva tutta la tensione del momento, Sergio Mattarella non ha voluto menare fendenti. Il Paese è già di fatto in campagna elettorale, dopo che lo stesso Presidente ha firmato il decreto di scioglimento dellee l'arbitro non vuole scendere in un campo di gioco già accidentato. Ecco dunque che, dopo aver ricevuto i presidenti delle, come prescrive l'articolo 88 della Costituzione, quando il sole comincia ad allentare la morsa della calura, Sergio Mattarella si presenta agli italiani. E spiega. Spiega un passaggio che lui ha cercato di scongiurare fino all'ultimo, ma che era ormai "". Poi lancia un appello ai partiti perché si dimostrino responsabili di fronte a un Paese che vive un momento grave, indicando una sorta di ...