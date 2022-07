Scherma Mondiali Il Cairo 2022, Zaia: “Congratulazioni alla noalese Martina Favaretto, grande orgoglio” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Un orgoglio e una gioia che una giovane noalese sia riuscita oggi a vincere una medaglia d’oro al mondiale di Scherma insieme a tutta la squadra azzurra femminile di fioretto. Voglio esprimere a Martina e alle sue compagne le mie più vive Congratulazioni”. Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è congratulato con le fiorettiste azzurre vincitrici della medaglia d’oro ai Mondiali del Cairo 2022, in particolare con la noalese Martina Favaretto. “Siete un vero orgoglio per tutti noi. E soprattutto alla giovanissima Martina: sei un grande orgoglio e una speranza per lo sport, in ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) “Une una gioia che una giovanesia riuscita oggi a vincere una medaglia d’oro al mondiale diinsieme a tutta la squadra azzurra femminile di fioretto. Voglio esprimere ae alle sue compagne le mie più vive”. Il Presidente della Regione del Veneto, Luca, si è congratulato con le fiorettiste azzurre vincitrici della medaglia d’oro aidel, in particolare con la. “Siete un veroper tutti noi. E soprattuttogiovanissima: sei une una speranza per lo sport, in ...

