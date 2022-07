Scherma Mondiali 2022, oro per l’Italia nel fioretto donne (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Mondiali di Scherma del Cairo, medaglia d’oro nel fioretto a squadre per la squadra azzurra formata da Alice Volpi (Fiamme Oro), Arianna Errigo (Gs Carabinieri), Martina Favaretto (Fiamme Oro) e Francesca Palumbo (Gs Aeronautica Militare). Le azzurre hanno battuto in finale le ragazze statunitensi con un 45-27. Per il fioretto femminile azzurro si interrompe una striscia di podi che non vedeva l’oro dal 2017. Le azzurre, che tuttavia non scendono dal podio iridato dal 2009, erano reduci dai due argenti di Wuxi 2018 e Budapest 2019. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) –didel Cairo, medaglia d’oro nela squadre per la squadra azzurra formata da Alice Volpi (Fiamme Oro), Arianna Errigo (Gs Carabinieri), Martina Favaretto (Fiamme Oro) e Francesca Palumbo (Gs Aeronautica Militare). Le azzurre hanno battuto in finale le ragazze statunitensi con un 45-27. Per ilfemminile azzurro si interrompe una striscia di podi che non vedeva l’oro dal 2017. Le azzurre, che tuttavia non scendono dal podio iridato dal 2009, erano reduci dai due argenti di Wuxi 2018 e Budapest 2019. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, M… - SkySport : ULTIM'ORA SCHERMA MONDIALI, ORO ITALIA NEL FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE PRIMO ORO AZZURRO, SCONFITTI GLI USA PER 45… - CorriereUmbria : +++ Argento ai mondiali di scherma per il folignate Andrea Santarelli #scherma #spada #Italia #Mondiali… - telodogratis : Scherma Mondiali 2022, oro per l’Italia nel fioretto donne -