Scherma, Mondiali 2022: le fiorettiste superano il Giappone e volano alla finale per la medaglia d’oro! (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia scenderà in pedana per la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma 2022 de Il Cairo (Egitto) per quanto riguarda la prova di fioretto femminile a squadre. La nostra consueta fucina di allori, quindi, è pronta per centrare il massimo risultato, e lo dovrà fare alle ore 17.30 contro gli Stati Uniti, che nell’altra semifinale hanno avuto la meglio sulla Francia. La giornata per le nostre portacolori ha preso il via con i quarti di finale contro la Polonia: Arianna Errigo ha aperto con un ottimo 5-2 contro Hanna Lyczbinska, quindi il cambio di marcia decisivo è arrivato nel quarto assalto (5-3 per Martina Favaretto sulla stessa Hanna Lyczbinska) quindi nel quinto 5-2 di Arianna Errigo su Martyna Dlugosz e il nettissimo 5-0 di Alice Volpi su Julia Waclzyk nel sesto. Non c’è più stata ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia scenderà in pedana per lad’oro aidide Il Cairo (Egitto) per quanto riguarda la prova di fioretto femminile a squadre. La nostra consueta fucina di allori, quindi, è pronta per centrare il massimo risultato, e lo dovrà fare alle ore 17.30 contro gli Stati Uniti, che nell’altra semihanno avuto la meglio sulla Francia. La giornata per le nostre portacolori ha preso il via con i quarti dicontro la Polonia: Arianna Errigo ha aperto con un ottimo 5-2 contro Hanna Lyczbinska, quindi il cambio di marcia decisivo è arrivato nel quarto assalto (5-3 per Martina Favaretto sulla stessa Hanna Lyczbinska) quindi nel quinto 5-2 di Arianna Errigo su Martyna Dlugosz e il nettissimo 5-0 di Alice Volpi su Julia Waclzyk nel sesto. Non c’è più stata ...

Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - MaraNavarria : RT @Gazzetta_it: Spada donne, Italia ko con la Corea in finale: è argento. Bronzo nella sciabola maschile - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Scherma, Mondiali 2022: le fiorettiste superano il Giappone e sfideranno gli USA per la medaglia d’oro! - PerSaturno : RT @QuelGiornale: ?? L'EDIZIONE DEL 22 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #LeTourDeFrance #MagliaGialla #Ciclismo #Pirenei #… -