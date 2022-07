Scandalo all’Isola dei Famosi | “Non ti sai vendere” | scoppia la lite durante il provino

Leggi su direttanews

(Di venerdì 22 luglio 2022) Svelato un retroscena inedito sul dietro le quinte dell’ultima edizione dell’Isola dei: volano accuseunLo studio dell’Isola dei(screenshot sito Isola)Non si placano le polemiche sull’ultima edizione dell’Isola deinonostante il reality sia finito da ormai un mese. In queste ore sono finiti al centro della bufera ancora una volta gli autori. Contro di loro però si è scagliata non una ex concorrente bensì un ex volto di Non è la Rai scartato subito dopo ilIn queste ore Ilaria Galassi è intervenuta per parlare del momento lavorativo che sta vivendo e della speranza di tornare presto in tv. Nel parlare dei suoi piani per il futuro ha anche rivelato di aver preso parte a più di unper partire in direzione ...