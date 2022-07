Scamacca va in Premier League: accordo raggiunto con il West Ham (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo un lungo tira e molla tra il PSG, il West Ham e ovviamente il Sassuolo, adesso è fatta: Gianluca Scamacca sarà un nuovo calciatore del West Ham. accordo verbale raggiunto tra i club per un’operazione da 36 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% di futura rivendita in favore del Sassuolo. L’attaccante della Nazionale lascia l’Italia e vola in Premier League diventando così il quinto italiano la prossima stagione a giocare in Inghilterra, insieme a Jorginho ed Emerson Palmieri al Chelsea, Cutrone al Wolverhampton e diventando il nuovo compagno di Angelo Ogbonna al West Ham. Con 42 milioni di euro totali, quella di Scamacca diventa la cessione più remunerativa nella storia del Sassuolo. Tira e molla che paga ANSA Gianluca ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo un lungo tira e molla tra il PSG, ilHam e ovviamente il Sassuolo, adesso è fatta: Gianlucasarà un nuovo calciatore delHam.verbaletra i club per un’operazione da 36 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% di futura rivendita in favore del Sassuolo. L’attaccante della Nazionale lascia l’Italia e vola indiventando così il quinto italiano la prossima stagione a giocare in Inghilterra, insieme a Jorginho ed Emerson Palmieri al Chelsea, Cutrone al Wolverhampton e diventando il nuovo compagno di Angelo Ogbonna alHam. Con 42 milioni di euro totali, quella didiventa la cessione più remunerativa nella storia del Sassuolo. Tira e molla che paga ANSA Gianluca ...

FBiasin : Il #WestHam sta per acchiappare #Scamacca e #Kostic in un colpo solo. Diciamo 55/60 milioni complessivi senza col… - news24_inter : L'ex obiettivo vola in Premier #scamacca #inter - letMoncadacook : RT @MilanMagnum: @letMoncadacook @TeofiloSteven @MaSte92_ 42 per Scamacca lo dici tu? Ti risulta che lo abbia comprato? Lo vedi in Premier?… - xand3rmusic : RT @CB_Ignoranza: Dopo un lungo corteggiamento del PSG, Scamacca andrà in Premier League. Come riportato da @DiMarzio, l'ormai ex attaccant… - MilanMagnum : @letMoncadacook @TeofiloSteven @MaSte92_ 42 per Scamacca lo dici tu? Ti risulta che lo abbia comprato? Lo vedi in P… -