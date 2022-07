Sassuolo, un caso internazionale: perché tutti i gioielli sul mercato sono rimasti fregati (Di venerdì 22 luglio 2022) Incredibile ma vero. Uno dei grandi paradossi di questo calciomercato estivo riguarda la gioielleria Sassuolo, celebrata dalla stragrande maggioranza dei media come la più rinomata del calcio italiano. In vetrina ben 6 calciatori che dovevano essere destinati a infiammare le trattative e a recitare un ruolo da protagonista in questa torrida estate. E invece i talenti del club neroverde sono ancora tutti fermi al palo. Nessuno di loro si è spostato: per alcuni addirittura il telefono non è neppure squillato, nonostante la propaganda mediatica orchestrata dall'amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, che ogni settimana si è prodigato in varie interviste per accendere i riflettori sui suoi calciatori. Niente da fare, almeno per il momento. D'altronde- secondo la gran parte degli addetti ai lavori- ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Incredibile ma vero. Uno dei grandi paradossi di questo calcioestivo riguarda la gioielleria, celebrata dalla stragrande maggioranza dei media come la più rinomata del calcio italiano. In vetrina ben 6 calciatori che dovevano essere destinati a infiammare le trattative e a recitare un ruolo da protagonista in questa torrida estate. E invece i talenti del club neroverdeancorafermi al palo. Nessuno di loro si è spostato: per alcuni addirittura il telefono non è neppure squillato, nonostante la propaganda mediatica orchestrata dall'amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, che ogni settimana si è prodigato in varie interviste per accendere i riflettori sui suoi calciatori. Niente da fare, almeno per il momento. D'altronde- secondo la gran parte degli addetti ai lavori- ...

