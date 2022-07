Sassuolo, Sky: “Si infiamma la pista Scamacca” (Di venerdì 22 luglio 2022) Sassuolo Scamacca- Il Sassuolo continua la preparazione estiva, convince il nuovo arrivato Alvarez che ieri ha segnato anche dagli 11 metri. Nel frattempo Carnevali osserva le offerte per i suoi top. Gianluca Scamacca, reduce da una stagione con 16 reti in Serie A, è il nome più caldo tra il valzer delle punte. Il Psg era interessato al giocatore Romano ma, il club parigino ha offerto fino a 35 milioni, cifra ritenuta inconsiderabile da Carnevali. Il club neroverde chiede circa 45 milioni di euro e nelle ultime giornata si è inserito nella lotta per l’attaccante della nazione, il West Ham di David Moyes. Il club Inglese è attratta dal giocatore e crede che sia adatto per giocare la Conference League e la Premier grazie alla sua grande fisicità e il suo destro fenomenale. L’offerta degli inglesi è arrivata fino ai 35 ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022)- Ilcontinua la preparazione estiva, convince il nuovo arrivato Alvarez che ieri ha segnato anche dagli 11 metri. Nel frattempo Carnevali osserva le offerte per i suoi top. Gianluca, reduce da una stagione con 16 reti in Serie A, è il nome più caldo tra il valzer delle punte. Il Psg era interessato al giocatore Romano ma, il club parigino ha offerto fino a 35 milioni, cifra ritenuta inconsiderabile da Carnevali. Il club neroverde chiede circa 45 milioni di euro e nelle ultime giornata si è inserito nella lotta per l’attaccante della nazione, il West Ham di David Moyes. Il club Inglese è attratta dal giocatore e crede che sia adatto per giocare la Conference League e la Premier grazie alla sua grande fisicità e il suo destro fenomenale. L’offerta degli inglesi è arrivata fino ai 35 ...

