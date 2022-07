Sassuolo, Scamacca addio sempre più vicino: nuova offerta dal club di Premier League (Di venerdì 22 luglio 2022) Un club di Premier League avrebbe presentato una nuova offerta per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, ieri non convocato per l’amichevole contro il Sudtirol. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le strade di Gianluca Scamacca e del Sassuolo sembrano ormai destinate a separarsi prima dell’inizio della nuova stagione. Il centravanti italiano è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) Undiavrebbe presentato unaper l’attaccante delGianluca, ieri non convocato per l’amichevole contro il Sudtirol. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le strade di Gianlucae delsembrano ormai destinate a separarsi prima dell’inizio dellastagione. Il centravanti italiano è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccan… - AlfredoPedulla : #Scamacca-#WestHam ?? contatto diretti con il #Sassuolo per chiudere - CaloMattia : @ncorrasco semplicemente appena il sassuolo vende scamacca si butta su di lui , la situazione non è così tanto diff… - inter_nauta_me : @belladinotte23 Scamacca del Sassuolo -