Sanlorenzo e American Magic vanno insieme alla Coppa America 2024 (Di venerdì 22 luglio 2022) Bluegame, marchio appartenente al gruppo Sanlorenzo, e New York Yacht Club American Magic vanno insieme all’America’s Cup. I challenger alla 37esima edizione alla Coppa che nel 2023 si terrà a Barcellona hanno siglato un accordo con il brand italiano per la realizzazione della prima chase boat a idrogeno, in vista dei rigidi protocolli stabiliti da Emirates Team New Zealand e dal challenger of record di INEOS Britannia. Sanlorenzo e American Magic: “Fiducia nel futuro” L’accordo è sulla stessa lunghezza d’onda di quello siglato da Sanlorenzo con Siemens Energy, per la progettazione e produzione nel 2024 el primo ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 22 luglio 2022) Bluegame, marchio appartenente al gruppo, e New York Yacht Cluball’’s Cup. I challenger37esima edizioneche nel 2023 si terrà a Barcellona hanno siglato un accordo con il brand italiano per la realizzazione della prima chase boat a idrogeno, in vista dei rigidi protocolli stabiliti da Emirates Team New Zealand e dal challenger of record di INEOS Britannia.: “Fiducia nel futuro” L’accordo è sulla stessa lunghezza d’onda di quello siglato dacon Siemens Energy, per la progettazione e produzione nelel primo ...

