San Siro, nuovi documenti da Inter e Milan al Comune (Di venerdì 22 luglio 2022) In attesa di un incontro – che si terrà a Roma il prossimo 26 luglio – per stabilire calendario e modalità del dibattito pubblico sul nuovo stadio di San Siro, Milan e Inter nei giorni scorsi hanno iniziato ad inviare a Palazzo Marino, informalmente, alcuni documenti. Lo riporta La Repubblica, sottolineando in particolar modo una Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) In attesa di un incontro – che si terrà a Roma il prossimo 26 luglio – per stabilire calendario e modalità del dibattito pubblico sul nuovo stadio di Sannei giorni scorsi hanno iniziato ad inviare a Palazzo Marino, informalmente, alcuni. Lo riporta La Repubblica, sottolineando in particolar modo una Calcio e Finanza.

AmorosoOF : Una settimana fa a San Siro le nostre voci e il brano che ci ha fatto innamorare ?? #TuttoAccadeaSanSiro - acmilan : ??? #MilanUdinese ??? We’ll soon be back at San Siro, have you bought your ticket yet? Il nostro ritorno a San Siro… - AmorosoOF : Dopo un anno posso dire che OGGI tutto accade a San Siro. - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: San Siro, nuovi documenti da #Inter e #Milan al Comune - givemelove_24 : Niccolò ti prego non fare come Marco Mengoni che ha annunciato nuove date proprio mentre ero dentro San Siro aspett… -