Salvini tra santini e madonne al Tg1 sancisce l'inizio della campagna elettorale | VIDEO

Angeli, santi, crocifissi, madonne e due bandiere dell'Italia: inizia ufficialmente la campagna elettorale di Matteo Salvini, che in un'intervista al Tg1 ha sfoderato alle sue spalle l'artiglieria pesante in vista del voto previsto ufficialmente per il 25 settembre. Con lo scioglimento delle Camere Sergio Mattarella ha dato il via libera alla corsa al consenso, richiamando però i partiti ad impegnarsi per offrire un "contributo costruttivo" su temi come inflazione, guerra, riforme per il Pnrr e pandemia. Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell'Interno. Voi che ne dite Amici? pic.twitter.com/t6iAEdzTNa — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) July 21, 2022

