Salvini parla al Tg1 | parte la campagna elettorale | il dettaglio inequivocabile alle spalle

(Di venerdì 22 luglio 2022) Non poteva passare inosservato ildietro le spdel leader della Lega Matteodurante il collegamento con il Tg1. Ieri sera, giovedì 21 luglio, il segretario del Carroccio è intervenuto nel corso dell'edizione serale: seduto alla sua scrivania tra immagini di Madonne e Crocifissi, due bandiere tricolore e qualche foto di famiglia è spuntato anche il calendario del 2020. Una strana casualità o un messaggio subliminale? Dopo la crisi di governo l'Italia andrà al voto il 25 settembre. Il premier Draghi resta al timone per gli affari correnti ma laè ufficialmente iniziata esi riprende la scena. Il centrodestra ha iniziato la sua marcia verso il voto e si mostra compatto. L'asse Lega-Forza Italia ha retto sempre e adesso l'unità di ...

