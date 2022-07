Salernitana | Nicola sogna il grande colpo | contatti in corso!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la salvezza miracolosa raggiunta la scorsa stagione, lasi sta preparando per la prossima cercando di arrivare ad una salvezza più tranquilla ed investendo molto sul mercato. L’arrivo di Botheim ne è l’esempio lampante, ma Iervolino pare non volersi fermare qui. Infatti, il presidente vuole regalare a misteraltri colpi e accendere una piazza che già ribolle di gioia e passione. Hertha Berlins Krzysztof Piatek Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’obiettivo numero uno per l’attacco è quello di Krzystof Piatek, isono in corso e la trattativa potrebbe andare a buon fine. L’anno scorso il polacco era stato per 6 mesi in prestito alla Fiorentina dove era partito bene ma poi è andato calando col passare del tempo. La piazza di Salerno potrebbe farlo ritornare il pistolero maestoso ...