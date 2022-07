Salernitana, Iervolino contro Mikael: “Non ha la mentalità da professionista, ha messo ancora tanti chili” (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, nel corso di un’intervista a Radio Bussola, ha fortemente criticato l’attaccante brasiliano Mikael. Il calciatore infatti non è ancora entrato in forma e viene definito dal presidente un professionista non serio. “Non va bene così, un professionista non può arrivare in queste condizioni a Salerno. Avrà anche fatto bene in Brasile, ma non ha la mentalità da vero professionista”. Sempre Iervolino poi aggiunge: “In tre settimana ha preso ancora molti chili, gliel’abbiamo detto e scritto che così non va bene. E’ una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro, dei suoi compagni, della società che lo paga”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente dellaDanilo, nel corso di un’intervista a Radio Bussola, ha fortemente criticato l’attaccante brasiliano. Il calciatore infatti non èentrato in forma e viene definito dal presidente unnon serio. “Non va bene così, unnon può arrivare in queste condizioni a Salerno. Avrà anche fatto bene in Brasile, ma non ha lada vero”. Semprepoi aggiunge: “In tre settimana ha presomolti, gliel’abbiamo detto e scritto che così non va bene. E’ una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro, dei suoi compagni, della società che lo paga”. SportFace.

