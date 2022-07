Salernitana | Iervolino contro Mikael | «Comportamento non da professionista»

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente dellail brasiliano: «Si è presentato con molti chili di troppo, non è professionale» Il presidente dellaDanilo, nel corso di un’intervista a Radio Bussola, ha fortemente criticato l’attaccante brasiliano, dopo che questi si è presentato al ritiro profondamente fuori forma. Di seguito le sue parole. «Non va bene così, unnon può arrivare in queste condizioni a Salerno. Avrà anche fatto bene in Brasile, ma non ha la mentalità da vero. In tre settimana ha preso ancora molti chili, gliel’abbiamo detto e scritto che così non va bene. É una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro, dei suoi compagni, della società che lo paga». L'articolo proviene ...

