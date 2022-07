Sainz | nuovi pezzi della power unit | arriva la penalità in Francia

(Di venerdì 22 luglio 2022) Se al giovedì Carlosapriva alla possibilità di una sostituzione degli elementi, dopo il ritiro sofferto in Austria, il venerdì delle prime prove libere del GP diporta ...

Se al giovedì Carlosapriva alla possibilità di una sostituzione degli elementi della power unit , dopo il ritiro sofferto in Austria, il venerdì delle prime prove libere del GP di Francia porta le prime conferme. ...ha parlato di ' un piccolo problema ' che ' limita ' la Ferrari, che ha costretto i piloti a '... La Ferrari ci stava lavorando da un po' di tempo e ora abbiamo ipezzi che dovrebbero ...Le prove libere del GP di Francia rivelano il primo cambio di un elemento della power unit, con il quale Sainz andrà in penalità. Attese altre sostituzioni nell'arco del week end ...Il fragoroso cedimento della power unit al Red Bull Ring ha rovinato a Carlos Sainz la gara austriaca e ha imposto a Ferrari una scelta in vista del Gran Premio d’Austria: introdurre il quarto motore ...