Sadio Mane batte le stelle del Chelsea e del Liverpool al premio internazionale

Di Conor Laird Pubblicato: 21 luglio 2022 22:07Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2022 22:27

Giovedì, la star del Bayern Monaco Sadio Mane si è assicurato un prestigioso riconoscimento individuale. Il premio in questione? Il giocatore africano dell'anno CAF. L'esterno senegalese Mane, ovviamente, era stato a lungo presentato come uno dei tre finalisti del premio, insieme all'ex compagno di squadra del Liverpool Mohamed Salah e al connazionale Edouard Mendy. Ciò arriva con il 30enne che ha goduto di una stagione stellare 2021/22, che lo ha visto conquistare la gloria in tutta la Coppa d'Africa, la FA Cup e la EFL Cup.

Sadio Mané a GOAL: "Rivalità con Salah No, abbiamo un buon rapporto" Goal.com CAF Awards 2022, annunciato il vincitore: è Sadio Mané Alla serata dei CAF Awards 2022, Sadio Mané ha vinto il premio come miglior calciatore africano della stagione appena trascorsa ... Sadio Mané a GOAL: "Rivalità con Salah No, abbiamo un buon rapporto" Il nuovo attaccante del Bayern parla a GOAL prima della premiazione di miglior africano del 2022: "Io non sento la rivalità con nessun giocatore". Alla serata dei CAF Awards 2022, Sadio Mané ha vinto il premio come miglior calciatore africano della stagione appena trascorsa ...Il nuovo attaccante del Bayern parla a GOAL prima della premiazione di miglior africano del 2022: "Io non sento la rivalità con nessun giocatore".