(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - La salma del piccolo Fabio, il bambino di 4 anni e mezzo mortoil 20 luglio in una piscina a Grotte di Castro, è stata restituita alla famiglia e domani, con tutta probabilità,. Sarà lutto cittadino sia a Bagnoregio che a Grotte di Castro. Il medico legale nominato dalla procura, ieri pomeriggio, ha svolto l'autopsia sul corpo dele i risultati arriveranno tra 60 giorni. La procura di Viterbo, intanto, ha aperto un fascicolo e continua a indagare con i carabinieri diretti dal maggiore Zangla. Il piccolo Fabio è mortodopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ad acqua alta riservata agli adulti in un circolo sportivo. Il bambino lascia il papà Giulio e la mamma Ambra, residenti a Grotte di Castro.

sulsitodisimone : Sabato saranno celebrati i funerali del bimbo annegato nel Viterbese - Agenzia_Italia : Sabato saranno celebrati i funerali del bimbo annegato nel Viterbese - stommmario : @AntoVitiello Venerdì e sabato le due giornate più importanti dei prossimi due giorni, poi ci saranno domenica e lu… - MarizaA69781714 : RT @FerriGraziano: #mellos #giuliasalemi #SoleArmy Oggi sono in tendenza Dayane e Giulia, sabato lo saranno Dayane, Soleil e Giulia. Mi ma… - FerriGraziano : #mellos #giuliasalemi #SoleArmy Oggi sono in tendenza Dayane e Giulia, sabato lo saranno Dayane, Soleil e Giulia.… -

Servizio Informazione Religiosa

Le FP3 costituiscono un'ora a disposizione di team e piloti evisibili in diretta tv su Sky ...23 luglio 2022 ore 13 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ore 16 Qualifiche su ...Dalcipoi altre opzioni per seguire il Gp Francia 2022 di Formula 1, ma ne parleremo nei giorni seguenti a Le Castellet LA STORIA DEL GP FRANCIA 2022 Mentre aspettiamo la diretta di ... Diocesi: Assisi, sabato saranno presentati i lavori di restauro del trittico raffigurante la Madonna col Bambino, San Francesco e San Sebastiano di Matteo da Gualdo ANTEPRIMA CROSS CITIES SUMMER 2022 Tutto pronto alle Antiche Cantine Mustilli di Sant’Agata De’ Goti per accogliere, sabato ...Lutto cittadino sia a Bagnoregio che a Grotte di Castro. I risultati dell'autopsia arriveranno tra 60 giorni AGI - La salma del piccolo Fabio, il bambino di 4 anni e mezzo morto annegato il 20 luglio ...