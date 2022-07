Russia e Ucraina: accordo storico sull’esportazione del grano (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’intesa tra Russia e Ucraina diminuisce il prezzo del grano, i due Paesi firmeranno oggi l’accordo ad Istanbul. Le quotazioni del grano duro scendono intanto dell’1,39% a 849,25 dollari per contratto da 5mila staia. Il grano tenero cede invece l’1,61% a 793,25 dollari. “L’accordo sull’esportazione di grano, di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare globale, sarà firmato a Istanbul sotto gli auspici del presidente Erdogan e del segretario generale dell’Onu Guterres insieme alle delegazioni Ucraina e russa“, ha affermato il portavoce del leader turco Ibrahim Kalin. Un membro della delegazione di Kiev per i negoziati, Rustem Umerov, ha fatto sapere che le spedizioni potrebbero riprendere da tre ... Leggi su zon (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’intesa tradiminuisce il prezzo del, i due Paesi firmeranno oggi l’ad Istanbul. Le quotazioni delduro scendono intanto dell’1,39% a 849,25 dollari per contratto da 5mila staia. Iltenero cede invece l’1,61% a 793,25 dollari. “L’di, di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare globale, sarà firmato a Istanbul sotto gli auspici del presidente Erdogan e del segretario generale dell’Onu Guterres insieme alle delegazionie russa“, ha affermato il portavoce del leader turco Ibrahim Kalin. Un membro della delegazione di Kiev per i negoziati, Rustem Umerov, ha fatto sapere che le spedizioni potrebbero riprendere da tre ...

