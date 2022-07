Rugby femminile: Italia, con il Canada è solo un primo passo verso i Mondiali (Di venerdì 22 luglio 2022) Scenderà in campo a mezzanotte, tra domenica e lunedì, l’Italia femminile di Andrea Di Giandomenico, che allo Starlight Stadium di Langford affronterà il Canada in un test match di preparazione alla Coppa del Mondo che si disputerà in Nuova Zelanda a ottobre. Una sfida che è di fatto un’amichevole tra due formazioni che ai Mondiali sono nello stesso girone. Italia e Canada sono all’inizio della preparazione, stanno allenandosi a pieno carico e, dunque, la partita di Langford non darà grandissime indicazioni sui valori delle due squadre, ma resta un importante passaggio per mettere minuti di gioco nelle gambe e far proprie le tattiche e gli schemi che Di Giandomenico sta mettendo sul piatto in allenamento. Il Canada, in ogni caso, è una formazione temibile, quarta nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Scenderà in campo a mezzanotte, tra domenica e lunedì, l’di Andrea Di Giandomenico, che allo Starlight Stadium di Langford affronterà ilin un test match di preparazione alla Coppa del Mondo che si disputerà in Nuova Zelanda a ottobre. Una sfida che è di fatto un’amichevole tra due formazioni che aisono nello stesso girone.sono all’inizio della preparazione, stanno allenandosi a pieno carico e, dunque, la partita di Langford non darà grandissime indicazioni sui valori delle due squadre, ma resta un importante passaggio per mettere minuti di gioco nelle gambe e far proprie le tattiche e gli schemi che Di Giandomenico sta mettendo sul piatto in allenamento. Il, in ogni caso, è una formazione temibile, quarta nel ...

gippu1 : Argomenti-trappola che nulla hanno a che fare con lo sport di alto livello, agitati da chi vuole confinare il calci… - Sport24h_it : Victoria – Secondo giorno di allenamento per la Nazionale femminile di rugby presso il Goudy Field di Langford, in… - StatusSymbol2 : RT @gippu1: Argomenti-trappola che nulla hanno a che fare con lo sport di alto livello, agitati da chi vuole confinare il calcio femminile… - melomonaco86 : RT @gippu1: Argomenti-trappola che nulla hanno a che fare con lo sport di alto livello, agitati da chi vuole confinare il calcio femminile… - CarabatIl : @NonyKillerQueen @hewhowasliving @AntoDamiano1996 Nella misura in cui, come nella versione maschile, tenderà ad ann… -