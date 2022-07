Rottamazione cartelle | rate della pace fiscale entro l’8 agosto

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 luglio 2022) Si avvicina una scadenza importante per leter e del saldo e stralcio dovute nel 2021. In base al decreto Sostegni ter, chi non ha pagato le2021lo scorso 9 dicembre, ha tempo fino al 31 luglio 2022 per lasenza pagare interessi o spese aggiuntive. Sono concessi, tuttavia, ulteriori 5 giorni di tolleranza; dunque, la data ultima per il versamento delle somme dovute è l’82022.ter, scadenza in arrivo per le2021 Il termine ultimo per pagare lein scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.tale termine dovranno essere corrisposte lein scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 ...