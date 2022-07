Rotaie roventi per il caldo, a Milano rallentano le metropolitane (Di venerdì 22 luglio 2022) In alcuni tratti al sole, le Rotaie hanno superato i 60 gradi: per precauzione i convogli viaggeranno a velocità ridotta. A La Spezia il caldo deforma i binari, deraglia un treno Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) In alcuni tratti al sole, lehanno superato i 60 gradi: per precauzione i convogli viaggeranno a velocità ridotta. A La Spezia ildeforma i binari, deraglia un treno

