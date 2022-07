Rosalinda Cannavò, l'ira dell'ex gieffina su Instagram: «Oggi sono inc?..a nera». Ecco cosa è successo (Di venerdì 22 luglio 2022) Rosalina Cannavò infuriata. Su Instagram, l'ex gieffina si è sfogata con i suoi follower con toni accesi. L?attrice ha scritto in una story di essere letteralmente... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) Rosalinainfuriata. Su, l'exsi è sfogata con i suoi follower con toni accesi. L?attrice ha scritto in una story di essere letteralmente...

trash_italiano : #TaleEQualeShow 2022 - IL CAST Valeria Marini Alessandra Mussolini Elena Ballerini Rosalinda Cannavò Valentina Per… - leggoit : Rosalinda Cannavò, l'ira dell'ex gieffina su Instagram: «Oggi sono inc…..a nera». Ecco cosa è successo - StellaS33442832 : #RosalindaCannavò e #AndreaZenga: non riescono a stare uno senza l'altro! Vai al sito per saperne di più ??… - creeestina : @raffinatissimo_ O Rosalinda Cannavo doveva partecipare ad amici ma non l’hanno fatta entrare negli studi perché av… - liarafffy : RT @361_magazine: -