Roma-Wijnaldum, novità sulla trattativa con il PSG: le ultime (Di venerdì 22 luglio 2022) La Roma sta facendo faville in questo calciomercato, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il nome caldo è quello di Georginio Wijnaldum, in uscita dal Paris-Saint-Germain. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, il club parigino chiede 10 milioni di euro per venderlo a titolo definitivo e il pagamento dell'ingaggio di 7 milioni da parte del club acquirente. Le intenzioni dei giallorossi sono differenti: prestito annuale con partecipazione al pagamento dell'ingaggio del 50%. Roma PSG Wijnaldum C'è ancora una minima distanza tra le parti, ma filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. Pinto vuole accontentare Mourinho in tutti i modi, e regalare alla piazza un altro colpo importante. I tifosi della Roma possono ritenersi soddisfatti di questa ...

