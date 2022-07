(Di venerdì 22 luglio 2022)ildi Paulocon la? Ecco astaJosésull’utilizzo dell’argentino Potrebbe essere ancora rimandato l’esordio di Paulocon la. Come riferito da Sky Sport, nonostante la tanta curiosità nei confronti dell’argentino, Josènon vorrebbe forzare i tempi, rischiando in spiacevoli inconvenienti. Possibile quindi che l’attaccante non sia a disposizione domani contro il Nizza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Grande attesa per l'esordio di Paulo Dybala con la maglia giallorossa. L'argentino dovrebbe scendere in campo nell'amichevole di domani contro il Nizza ma, secondo quanto riportato da Sky, Mourinho ...... coincide con un venerdì per cui il ritorno con l'attività di tutti i giornia lunedì 3 ... Tutti i Santi e Vacanze Natale, Capodanno Musei aperti e negozi Befana 2017, Epifania oggi Torino,,... Roma, slitta il debutto di Dybala A cosa sta pensando Mourinho Mourinho, con tutta probabilità, non rischierà l'asso argentino nell'amichevole di sabato (in programma alle 20) contro il Nizza.Grande attesa per l’esordio di Paulo Dybala con la maglia giallorossa. L’argentino dovrebbe scendere in campo nell’amichevole di domani contro il Nizza ma, secondo quanto riportato da Sky, Mourinho ...