Roma, paura in strada: 26enne gira armato, era ricercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Era armato di pistola e con un colpo in canna. È stato arrestato questa mattina, poco prima delle 10, un 26enne di origini marocchine sospettato di aver messo a segno alcune rapine tra Roma e Frosinone. Leggi anche: Roma, arrestato pericoloso rapinatore: colpi-lampo armato fino ai denti, in manette 26enne 26enne ricercato e arrestato a San Basilio Come anticipato, il fermo è avvenuto questa mattina poco prima delle 10. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia in via Pievebovigliana, nella zona di San Basilio. Il ragazzo, 26enne di origini marocchine, era ricercato da giorni dal personale dell’arma in quanto sospettato di essere l’autore di vari eventi criminosi e rapine nelle città di Roma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Eradi pistola e con un colpo in canna. È stato arrestato questa mattina, poco prima delle 10, undi origini marocchine sospettato di aver messo a segno alcune rapine trae Frosinone. Leggi anche:, arrestato pericoloso rapinatore: colpi-lampofino ai denti, in manettee arrestato a San Basilio Come anticipato, il fermo è avvenuto questa mattina poco prima delle 10. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia in via Pievebovigliana, nella zona di San Basilio. Il ragazzo,di origini marocchine, erada giorni dal personale dell’arma in quanto sospettato di essere l’autore di vari eventi criminosi e rapine nelle città die ...

