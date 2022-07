Roma, ora i difensori: vicino lo svincolato Dan-Axel Zagadou (Di venerdì 22 luglio 2022) La Roma continua ad essere protagonista nel calciomercato di questa estate. Dopo l’arrivo di Nemanja Matic e Zeki Celik e il botto chiamato Paulo Dybala, il gm giallorosso Tiago Pinto ha individuato il nome nuovo per puntellare la difesa. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale francese classe ’99, attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund. In attesa di capire le situazioni a centrocampo, ancora in bilico tra il sogno Wijnaldum e il ritorno di Frattesi, la Roma sta concentrando i suoi sforzi nel regalare a José Mourinho il quinto difensore centrale da inserire in rosa. Dopo l’interessamento per il brasiliano Natan del Red Bull Bragantino, per il quale è stata rifiutata un’offerta da 10 milioni di euro, il club giallorosso sta concentrando i suoi sforzi su ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Lacontinua ad essere protagonista nel calciomercato di questa estate. Dopo l’arrivo di Nemanja Matic e Zeki Celik e il botto chiamato Paulo Dybala, il gm giallorosso Tiago Pinto ha individuato il nome nuovo per puntellare la difesa. Si tratta di Dan-, difensore centrale francese classe ’99, attualmentedopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund. In attesa di capire le situazioni a centrocampo, ancora in bilico tra il sogno Wijnaldum e il ritorno di Frattesi, lasta concentrando i suoi sforzi nel regalare a José Mourinho il quinto difensore centrale da inserire in rosa. Dopo l’interessamento per il brasiliano Natan del Red Bull Bragantino, per il quale è stata rifiutata un’offerta da 10 milioni di euro, il club giallorosso sta concentrando i suoi sforzi su ...

