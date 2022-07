Roma | Opa finita | ok a delisting Club uscirà da Borsa

AliprandiJacopo : ?? Terminata l’Opa, i #Friedkin hanno raggiunto il 95% delle azioni e quindi procederanno con il delisting. La Roma… - TuttoASRoma : AS ROMA Risultati provvisori dell’OPA (C.U.) - forzaromaole : RT @Fil_Biafora: I #Friedkin hanno raggiunto l’obiettivo del delisting, superando il 95% di azioni nelle loro mani nell’ultimo giorno dell’… - CalcioOggi : Roma, l'Opa si è chiusa con successo: ora il club uscirà dalla Borsa - La Gazzetta dello Sport - MatteoRiccardi_ : RT @Fil_Biafora: I #Friedkin hanno raggiunto l’obiettivo del delisting, superando il 95% di azioni nelle loro mani nell’ultimo giorno dell’… -

L'obiettivo delisting era a un passo a poche ore dalla conclusione dell'operazione, missione compiuta nell'ultimo giorno utile di offerta pubblica di acquisto (). Latargata Friedkin , infatti, ha superato il 95% delle azioni ovvero il traguardo necessario per procedere al delisting: s'intende la revoca della società dalle negoziazioni da una borsa ...La notizia che i tifosi dellaaspettavano è realtà: alla scadenza dell'i Friedkin hanno raggiunto, tramite la Romulus and Remus LLC, l'obiettivo stabilito, ossia arrivare detenere il 95% delle azioni, e quindi ...Nell’ultimo mese, infatti, Dan e Ryan Friedkin hanno provato a portare via la Roma dalla borsa, considerando il grande esborso che comportava per il club. Per farlo hanno intrapreso un’OPA (offerta ...È terminata alle 18 di oggi l’OPA indetta dai Friedkin per portare il club giallorosso fuori dalla borsa. Nelle scorse settimane sono state presentate richieste d’adesione a sufficienza per ...