Roma, interesse per lo svincolato Zagadou: le ultime (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ultimo nome per la difesa della Roma sarebbe quello di Zagadou: il centrale è svincolato dopo l’esperienza al Dortmund La Roma in questi giorni sta lavorando sul mercato per chiudere qualche altro tassello soprattutto in difesa. Non solo Senesi, ma i giallorossi puntano un altro obiettivo. L’ultima idea di Tiago Pinto è quella di Zagadou, difensore svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ultimo nome per la difesa dellasarebbe quello di: il centrale èdopo l’esperienza al Dortmund Lain questi giorni sta lavorando sul mercato per chiudere qualche altro tassello soprattutto in difesa. Non solo Senesi, ma i giallorossi puntano un altro obiettivo. L’ultima idea di Tiago Pinto è quella di, difensoredopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, è fortissimo l'interesse per #Zagadou. Per #Wijnaldum le richieste sono alte - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, dall'interesse per #Wijnaldum ai contatti per #Natan: gli aggiornamenti - Glongari : #Roma tra i profili in uscita dal #PSG è stato proposto #Wijnaldum. Contatti tra le due dirigenze, interesse, ma costi importanti - roma_magazine : MERCATO - Roma, interesse per Zagadou, difensore svincolato dal Borussia Dortmund - marocchinooo : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialASRoma, è fortissimo l'interesse per #Zagadou. Per #Wijnaldum le richieste sono alte -