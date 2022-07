Roma | incendio nella pineta di Castel Fusano | fiamme vicino a un campeggio – Video

(Di venerdì 22 luglio 2022) Unè divampato intorno alle 17 di questo pomeriggiozona di, area sud di. In base a quanto si apprende lesono partite all’altezza del civico 176, nei pressi del campingCapitol. Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco, sul posto anche la polizia e i volontari della Protezione civile. In base a quanto si apprende i vigili del fuoco stanno cercando di evitare che lecoinvolgano una parte delCountry club, dove si trovano diverse strutture in legno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un incendio è divampato intorno alle 17 di questo pomeriggio nella zona di Castel Fusano, area sud di. In base a quanto si apprende, le fiamme sono partite all'altezza del civico 176, nei pressi del ...'Incendi soprattutto in zone boschive' leggi anche a Castel Fusano: fiamme nei pressi di un camping Quindici tra gli incendi avvenuti in Italia lo scorso anno hanno superato i 1.000 ...Un incendio è divampato, intorno alle 17 di oggi, nella pineta a ridosso di via di Castel Fusano. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e sono in arrivo 2 Canadai ...