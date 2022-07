Roma, già 500 incendi. Emergenza tra i Vigili del fuoco: 'Siamo pochi'. Arrestato il quarto piromane (Di venerdì 22 luglio 2022) Cinquecento incendi in poco più di 50 giorni di fuoco. Ettari di bosco, parchi e aree verdi distrutte, forse per sempre. Migliaia le persone salvate da soccorritori e forze dell'ordine. Gravi danni ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) Cinquecentoin poco più di 50 giorni di. Ettari di bosco, parchi e aree verdi distrutte, forse per sempre. Migliaia le persone salvate da soccorritori e forze dell'ordine. Gravi danni ...

