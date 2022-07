Roma e provincia crisi acqua, lago Bracciano in calo (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma e provincia senza acqua. Cala ancora il lago di Bracciano. In otto mesi appena un centinaio di millimetri di pioggia. I dati dell’osservatorio Anbi confermano il rischio delle riserve idriche: un report che vede, ad esempio il record negativo a Ladispoli con solo 94 millimetri. A Roma e provincia l’acqua è finita o quasi. Perenne è il calo dei laghi di Bracciano, arrivato a -32 centimetri rispetto all’anno scorso e di Nemi, che è arrivato a -96 centimetri rispetto al 2021, ma pure il bacino di Turano cala di circa un centimetro al giorno. Molto inferiori alla media restano le portate del fiume Aniene, mentre quelle di Liri e Sacco sono ai minimi dal 2017. Mentre sono tornati sostanzialmente in linea con gli anni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022)senza. Cala ancora ildi. In otto mesi appena un centinaio di millimetri di pioggia. I dati dell’osservatorio Anbi confermano il rischio delle riserve idriche: un report che vede, ad esempio il record negativo a Ladispoli con solo 94 millimetri. Al’è finita o quasi. Perenne è ildei laghi di, arrivato a -32 centimetri rispetto all’anno scorso e di Nemi, che è arrivato a -96 centimetri rispetto al 2021, ma pure il bacino di Turano cala di circa un centimetro al giorno. Molto inferiori alla media restano le portate del fiume Aniene, mentre quelle di Liri e Sacco sono ai minimi dal 2017. Mentre sono tornati sostanzialmente in linea con gli anni ...

