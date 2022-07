Roma, è il giorno chiave per l’uscita dalla Borsa. La situazione | Serie A (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 11:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Dan Friedkin è vicinissimo a raggiungere l’obiettivo: quello tanto agognato relativo al delisting della Roma da Piazza Affari. Il traguardo del 95% del capitale sociale è davvero vicino dal momento che ieri sera la quota raggiunta era pari a 94,6%. La società giallorossa ha comunicato che non ci saranno ulteriori proroghe dei tempi dell’Opa, che quindi scadrà oggi. Uscire dalla Borsa permetterebbe al club di supportare il nuovo progetti sportivo e societario e di avere una struttura aziendale più efficiente. La Roma entrò nella Borsa il 23 maggio del 2000 tramite il collocamento di 13 milioni di azioni, corrispondenti al 29% del capitale sociale del club ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 11:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Dan Friedkin è vicinissimo a raggiungere l’obiettivo: quello tanto agognato relativo al delisting dellada Piazza Affari. Il traguardo del 95% del capitale sociale è davvero vicino dal momento che ieri sera la quota raggiunta era pari a 94,6%. La società giallorossa ha comunicato che non ci saranno ulteriori proroghe dei tempi dell’Opa, che quindi scadrà oggi. Uscirepermetterebbe al club di supportare il nuovo progetti sportivo e societario e di avere una struttura aziendale più efficiente. Laentrò nellail 23 maggio del 2000 tramite il collocamento di 13 milioni di azioni, corrispondenti al 29% del capitale sociale del club ...

