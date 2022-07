Roma Dybala | tifosi euforici | a ruba la 21 della Joya

(Di venerdì 22 luglio 2022) Isono pazzi del nuovo arrivato in casa: la maglia numero 21 diva già anegli storecome Cristiano Ronaldo. Oltre a essere stati insieme alla Juve i due condividono l’euforia di una piazza pazza per il loro arrivo. Era successi per CR7 in bianconero e anche ora con la firma dialla. Isonoper l’argentino e sia negli store e sia nel web ci sarebbero già file lunghissime per acquistare la sua maglietta. Numeri simili raggiunti soltanto dal portoghese ai tempo con la Juve. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - GoalItalia : Dybala + Abraham ?? Dove può arrivare la Roma di Mou? ???? - DiMarzio : Alle origini di #Dybala: tra aneddoti e racconti di chi lo ha visto crescere all’Instituto. “Alla #ASRoma con… - Salvatoresdino1 : RT @tutticonvocati: ???#Zazzaroni: 'Quando porti #Mou, poi #Dybala, inizia a diventare attrattiva come piazza. 36mila abbonati sono una cifr… - FrancescoRoma78 : @VincenzoFusco69 @1926_cri Vince sulla Roma ti sbagli. Mourinho, Dybala, Comunicazione perfetta, trofeo vinto, nuov… -

1 Il mercato dellasi è sbloccato, dopo l'acquisto diTiago Pinto è attivo anche sul fronte delle cessioni. Secondo i media spagnolo il Barcellona ha messo gli occhi su Ibanez se non dovesse arrivare Koundé ...Il centrocampista classe 2001 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contropzione PAULO) Il fantasista argentino approda in ...Archiviata finalmente la questione Dybala, l'argentino è già stato presentato ai suoi nuovi tifosi e ora si allena in attesa della sua prima uscita in ...Roma scatenata sul mercato. Dopo il grande colpo targato Paulo Dybala e la trattativa in fase avanzata per Georginio ...