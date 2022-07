Roma, dopo Dybala il sogno è Wijnaldum: la situazione (Di venerdì 22 luglio 2022) La Roma sembra averci preso gusto. Perché dopo essere arrivata ad ingaggiare Paulo Dybala – contro ogni pronostico – adesso la proprietà giallorossa vuole regalare a José Mourinho un altro colpo di calciomercato destinato a far compere un ulteriore salto di qualità alla rosa Romanista. Con l’arrivo di un top player in grado di ricoprire alla perfezione il ruolo di mediano infatti, la Roma colmerebbe una lacuna importante che consentirebbe allo Special One di aspirare almeno a tornare in Champions League. Per questo quando a Trigoria è stato proposto Georgino Wijnaldum, il general manager Tiago Pinto non ci ha pensato due volte e ha avviato i contatti con il Paris Saint-Germain per provare a portare in Italia l’olandese. L’operazione però si preannuncia tutt’ altro che semplice. Ecco i ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Lasembra averci preso gusto. Perchéessere arrivata ad ingaggiare Paulo– contro ogni pronostico – adesso la proprietà giallorossa vuole regalare a José Mourinho un altro colpo di calciomercato destinato a far compere un ulteriore salto di qualità alla rosanista. Con l’arrivo di un top player in grado di ricoprire alla perfezione il ruolo di mediano infatti, lacolmerebbe una lacuna importante che consentirebbe allo Special One di aspirare almeno a tornare in Champions League. Per questo quando a Trigoria è stato proposto Georgino, il general manager Tiago Pinto non ci ha pensato due volte e ha avviato i contatti con il Paris Saint-Germain per provare a portare in Italia l’olandese. L’operazione però si preannuncia tutt’ altro che semplice. Ecco i ...

LaVeritaWeb : Da ieri il Nord Stream 1 è tornato a pompare metano verso la Germania. E anche l’Eni conferma un aumento delle forn… - il_pucciarelli : Dopo Roma, un’altra grande vittoria di Carlo Calenda - GuidoDeMartini : ?? STEFANO PUZZER VINCE ANCORA IN TRIBUNALE ?? Dopo il folle DASPO che gli vietava di andare a Roma per 1 anno, ore… - lacittanews : Dopo 553 giorni finisce l’era Draghi, inizia campagna elettorale Roma, 22 lug. (askanews) – Quello del governo Dra… - AttilaAzureRive : RT @AndreaBitetto: Il mov 5 stelle pronto a mettere in pista la Raggi … dopo aver devastato Roma vogliono avere la certezza di devastare il… -