Roma, blitz al Campidoglio e perquisizioni: ”Si cercano le mazzette per la manutenzione degli ascensori” (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma. La procura è alle prese con un’indagine che riguarda gli appalti pubblici per la manutenzione degli ascensori negli edifici comunali. Si tratta di due gare, in particolare, indette durante il periodo di reggenza della ex sindaca Virginia Raggi. blitz nelle ultime 48 ore al Campidoglio Per tale ragione, sono di recente scattati i blitz della squadra Mobile al dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Campidoglio (Simu) e in diversi municipi di Roma. Le due gare in questione risalgono agli anni 2020 e 2021. perquisizioni a tappeto stanno andando avanti da 48 ore. Le documentazioni perquisite al Simu in via Petroselli Proprio due giorni fa, infatti, gli agenti hanno bussato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022). La procura è alle prese con un’indagine che riguarda gli appalti pubblici per lanegli edifici comunali. Si tratta di due gare, in particolare, indette durante il periodo di reggenza della ex sindaca Virginia Raggi.nelle ultime 48 ore alPer tale ragione, sono di recente scattati idella squadra Mobile al dipartimento Sviluppo infrastrutture eurbana del(Simu) e in diversi municipi di. Le due gare in questione risalgono agli anni 2020 e 2021.a tappeto stanno andando avanti da 48 ore. Le documentazioni perquisite al Simu in via Petroselli Proprio due giorni fa, infatti, gli agenti hanno bussato ...

